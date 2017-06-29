Тело 27-летнего белоруса найдено в садовом поселке возле Петербурга

МИНСК, 30 июн – Sputnik. Тело гражданина Беларуси было обнаружено в поселке Понтонный (Колпинский район Ленинградской области) на территории дачного товарищества, сообщили в пятницу российские СМИ со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Труп молодого мужчины нашли в одном из дачных домиков на улице Первомайской поселка.

По информации ОМВД по Колпинскому району, погибшим является 27-летний житель Гомельской области, на лице молодого человека при осмотре специалистами были обнаружены многочисленные гематомы, что может говорить о насильственной смерти.

В настоящее время полиция проводит по факту проверку, следователи выясняют обстоятельства гибели белоруса.