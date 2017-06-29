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Столичный парк Челюскинцев эвакуировали

30.06.2017 12:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн — Sputnik. Посетители эвакуированы из столичного парка имени Челюскинцев днем в пятницу, передает корреспондент Sputnik с места событий.

Эвакуировали из популярного парка около полудня всех: не только посетителей, но и продавцов ларьков и уличных кафе, а также сотрудников аттракционов.

Работники самого парка говорят, что эвакуированы все в рамках учений, однако продавцы иного мнения о ситуации.

"Все очень серьезно. Когда проходят учения, нас не эвакуируют — только посетителей. Но сейчас и мы не на рабочих местах", — сообщила одна из продавщиц корреспонденту Sputnik.

Как передает корреспондент агентства, в парке ходят саперы, которые обыскивают в том числе и мусорные баки. Присутствуют также и сотрудники милиции.

Официальной информации о причинах эвакуации парка на данный момент нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Как рассказывают очевидцы, поступило сообщение о минировании популярного городского парка.

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