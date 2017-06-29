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Тело молодой женщины обнаружено на чердаке дома в Минском районе
30.06.2017 12:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минском районе безработного 42-летнего мужчину, который подозревается в убийстве молодой женщины, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Миноблисполкома.
Труп был обнаружен в среду 28 июня на чердаке дома, расположенного в агрогородке Петришки возле Заславля. Следователи установили, что погибшей является 28-летняя жительница Дзержинска.
"По заключению судмедэкспертизы смерть женщины наступила от механической асфиксии и перелома подъязычной кости", – сказали в УВД.
Оперативники выяснили, что убийство совершил 42-летний хозяин дома: он во время совместного застолья избил женщину кочергой, а затем на чердаке задушил ее.
Подозреваемый был задержан, в отношении него Минским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство).
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В убийстве подозревают 42-летнего безработного: по версии следствия, он сначала избил кочергой свою гостью, а потом задушил на чердаке.
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