ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тело молодой женщины обнаружено на чердаке дома в Минском районе

30.06.2017 12:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минском районе безработного 42-летнего мужчину, который подозревается в убийстве молодой женщины, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Миноблисполкома.

Тело молодой женщины обнаружено на чердаке дома в Минском районе
© Фото: Дарья Бурякина, TUT.by
СК: в деле убийства бизнесмена под Березино пока нечем похвастаться

Труп был обнаружен в среду 28 июня на чердаке дома, расположенного в агрогородке Петришки возле Заславля. Следователи установили, что погибшей является 28-летняя жительница Дзержинска. 

"По заключению судмедэкспертизы смерть женщины наступила от механической асфиксии и перелома подъязычной кости", – сказали в УВД.

Оперативники выяснили, что убийство совершил 42-летний хозяин дома: он во время совместного застолья избил женщину кочергой, а затем на чердаке задушил ее.

Подозреваемый был задержан, в отношении него Минским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В убийстве подозревают 42-летнего безработного: по версии следствия, он сначала избил кочергой свою гостью, а потом задушил на чердаке.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС в Украине еще не потушен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика