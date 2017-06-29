Тело молодой женщины обнаружено на чердаке дома в Минском районе

МИНСК, 30 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минском районе безработного 42-летнего мужчину, который подозревается в убийстве молодой женщины, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Миноблисполкома.

Труп был обнаружен в среду 28 июня на чердаке дома, расположенного в агрогородке Петришки возле Заславля. Следователи установили, что погибшей является 28-летняя жительница Дзержинска.

"По заключению судмедэкспертизы смерть женщины наступила от механической асфиксии и перелома подъязычной кости", – сказали в УВД.

Оперативники выяснили, что убийство совершил 42-летний хозяин дома: он во время совместного застолья избил женщину кочергой, а затем на чердаке задушил ее.

Подозреваемый был задержан, в отношении него Минским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство).