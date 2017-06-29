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ГУВД: в парке Челюскинцев нашли бесхозный предмет
30.06.2017 12:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июн — Sputnik. Причиной
Парк Челюскинцев был эвакуирован около полудня. На месте работают саперы и сотрудники правоохранительных органов.
© Sputnik / Виктор Толочко
В парк Челюскинцев прибыли сотрудники саперно-пиротехнической службы внутренних войск
"Причиной эвакуации стало обнаружение бесхозного предмета", — сообщил Sputnik Ластовский.
Правоохранительные органы призвали не волноваться из-за ситуации: на месте работают специалисты.
© Sputnik / Виктор Толочко
Посетителей парка Челюскинцев эвакуировали
Из-за обнаружения бесхозных предметов периодически в Минске ограничивают даже участки улиц, однако подобная ситуация в крупном городском парке произошла впервые.
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Правоохранители призывают не волноваться из-за ситуации с эвакуацией столичного парка.
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