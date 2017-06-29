ГУВД: в парке Челюскинцев нашли бесхозный предмет

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Причиной эвакуации парка имени Челюскинцев в Минске стало обнаружение бесхозного предмета, сообщил Sputnik пресс-секретарь столичного ГУВД Александр Ластовский.

Парк Челюскинцев был эвакуирован около полудня. На месте работают саперы и сотрудники правоохранительных органов.



© Sputnik / Виктор Толочко В парк Челюскинцев прибыли сотрудники саперно-пиротехнической службы внутренних войск

"Причиной эвакуации стало обнаружение бесхозного предмета", — сообщил Sputnik Ластовский.

Правоохранительные органы призвали не волноваться из-за ситуации: на месте работают специалисты.



© Sputnik / Виктор Толочко Посетителей парка Челюскинцев эвакуировали

Из-за обнаружения бесхозных предметов периодически в Минске ограничивают даже участки улиц, однако подобная ситуация в крупном городском парке произошла впервые.