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Саперы проверяют парк Челюскинцев в Минске - поступил звонок о минировании
30 июня примерно в 12 часов милиция начала эвакуацию людей из парка Челюскинцев. Как сообщают работники торговых палаток, их попросили покинуть территорию минимум на два часа. Проверяют сигнал о якобы минировании.
Информацию TUT.BY подтвердил начальник пресс-службы Внутренних войск МВД Владимир Порхомцев:
«Неизвестный на линию 102 сообщил, якобы парк Челюскинцев заминирован. На месте уже работает наша саперно-пиротехническая группа».
(Будет обновлено)
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Как сообщают работники торговых палаток, их попросили покинуть территорию минимум на два часа.
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