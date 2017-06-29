Саперы проверяют парк Челюскинцев в Минске - поступил звонок о минировании

30 июня примерно в 12 часов милиция начала эвакуацию людей из парка Челюскинцев. Как сообщают работники торговых палаток, их попросили покинуть территорию минимум на два часа. Проверяют сигнал о якобы минировании.





Информацию TUT.BY подтвердил начальник пресс-службы Внутренних войск МВД Владимир Порхомцев:

«Неизвестный на линию 102 сообщил, якобы парк Челюскинцев заминирован. На месте уже работает наша саперно-пиротехническая группа».

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