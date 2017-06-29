ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саперы проверяют парк Челюскинцев в Минске - поступил звонок о минировании

30.06.2017 12:51 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

30 июня примерно в 12 часов милиция начала эвакуацию людей из парка Челюскинцев. Как сообщают работники торговых палаток, их попросили покинуть территорию минимум на два часа. Проверяют сигнал о якобы минировании.


Информацию TUT.BY подтвердил начальник пресс-службы Внутренних войск МВД Владимир Порхомцев:

«Неизвестный на линию 102 сообщил, якобы парк Челюскинцев заминирован. На месте уже работает наша саперно-пиротехническая группа».

(Будет обновлено)

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщают работники торговых палаток, их попросили покинуть территорию минимум на два часа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
ГУВД: в парке Челюскинцев нашли бесхозный предмет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика