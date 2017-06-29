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ДТП с маршруткой со школьниками: судить будут водителя фургона

30.06.2017 13:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн – Sputnik. Водителю фургона Mercedes-Benz предъявлено обвинение в совершении ДТП с маршрутным такси в Столбцовском районе, в ходе которого тяжелые травмы получили два человека и легкие ранения школьники, ехавшие в лагерь "Зубренок", сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

ДТП с маршруткой со школьниками: судить будут водителя фургона
© Фото: СК Беларуси
ДТП с маршруткой со школьниками: возбуждено уголовное дело

Авария произошла утром 10 января на 273-м километре трассы Брест – Минск – граница Российской Федерации: столкнулись два автомобиля Mercedes-Benz – фургон и маршрутное такси, в котором находились в том числе 6 детей. Водитель и пассажир маршрутки были помещены в больницу, школьникам госпитализация не понадобилась.

"Водитель фургона проявил невнимательность: в нарушение ПДД он своим маневром создал препятствие попутному автомобилю, водитель которого не располагал возможностью предотвратить столкновение", – сказала Белоног.

Она также сообщила, что в рамках расследования были проведены 30 экспертиз и следственный эксперимент, опрошены участники ДТП.

По словам Белоног, водителю фургона предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения), дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В рамках расследования были проведены 30 экспертиз и следственный эксперимент, опрошены участники аварии.

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