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ДТП с маршруткой со школьниками: судить будут водителя фургона
30.06.2017 13:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июн – Sputnik. Водителю фургона Mercedes-Benz предъявлено обвинение в совершении ДТП с маршрутным такси в Столбцовском районе, в ходе которого тяжелые травмы получили два человека и легкие ранения школьники, ехавшие в лагерь "Зубренок", сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
© Фото: СК Беларуси
Авария произошла утром 10 января на 273-м километре трассы Брест – Минск – граница Российской Федерации: столкнулись два автомобиля Mercedes-Benz – фургон и маршрутное такси, в котором находились в том числе 6 детей. Водитель и пассажир маршрутки были помещены в больницу, школьникам госпитализация не понадобилась.
"Водитель фургона проявил невнимательность: в нарушение ПДД он своим маневром создал препятствие попутному автомобилю, водитель которого не располагал возможностью предотвратить столкновение", – сказала Белоног.
Она также сообщила, что в рамках расследования были проведены 30 экспертиз и следственный эксперимент, опрошены участники ДТП.
По словам Белоног, водителю фургона предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения), дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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В рамках расследования были проведены 30 экспертиз и следственный эксперимент, опрошены участники аварии.
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