ГУВД рассказало, сколько будут работать саперы в парке Челюскинцев

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Саперы будут долго работать на территории эвакуированного днем в пятницу столичного парка имени Челюскинцев, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Парк был эвакуирован около полудня в пятницу: из него были выведены как посетители, так и сотрудники аттракционов и кафе.

"Звонок о минировании на 99,9% ложный. Но территория парка большая, саперы будут работать долго", — написали представители ГУВД в Twitter.

Ранее сотрудники ГУВД заявляли об обнаружении в парке бесхозного предмета как о причине эвакуации.

Площадь парка Челюскинцев составляет 78 гектара. Рядом с популярным парком расположен и ботанический сад.