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ГУВД рассказало, сколько будут работать саперы в парке Челюскинцев
30.06.2017 13:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июн — Sputnik. Саперы будут долго работать на территории эвакуированного днем в пятницу столичного парка имени Челюскинцев, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Парк был эвакуирован около полудня в пятницу: из него были выведены как посетители, так и сотрудники аттракционов и кафе.
"Звонок о минировании на 99,9% ложный. Но территория парка большая, саперы будут работать долго", — написали представители ГУВД в Twitter.
Ранее сотрудники ГУВД заявляли об обнаружении в парке бесхозного предмета как о причине эвакуации.
Площадь парка Челюскинцев составляет 78 гектара. Рядом с популярным парком расположен и ботанический сад.
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Правоохранителям поступил звонок о минировании, представители ГУВД столицы практически полностью уверены в ложности сообщения.
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