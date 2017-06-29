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ГУВД рассказало, сколько будут работать саперы в парке Челюскинцев

30.06.2017 13:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн — Sputnik. Саперы будут долго работать на территории эвакуированного днем в пятницу столичного парка имени Челюскинцев, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Парк был эвакуирован около полудня в пятницу: из него были выведены как посетители, так и сотрудники аттракционов и кафе.

"Звонок о минировании на 99,9% ложный. Но территория парка большая, саперы будут работать долго", — написали представители ГУВД в Twitter.

Ранее сотрудники ГУВД заявляли об обнаружении в парке бесхозного предмета как о причине эвакуации.

Площадь парка Челюскинцев составляет 78 гектара. Рядом с популярным парком расположен и ботанический сад.

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранителям поступил звонок о минировании, представители ГУВД столицы практически полностью уверены в ложности сообщения.

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