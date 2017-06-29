В Могилевской области спасатели вытащили из колодца упавшую корову

Днем 29 июня спасателям поступил звонок из деревни Брыли Могилевского района. Женщина рассказала, что ее корова провалилась в яму и самостоятельно достать животное невозможно. Подробности сообщает Могилевское областное управление МЧС.





Оказалось, что корова угодила в узкую яму глубиной 4 метра у заброшенной водонапорной башни.

С помощью хозяйственных рукавов и трактора ее подняли на поверхность и передали хозяйке. В ветеринарной помощи животное не нуждается.



