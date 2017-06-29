Британец сел на полгода в тюрьму за удар мусульманки куском бекона

МИНСК, 30 июн – Sputnik. Житель Великобритании получил полгода тюрьмы за то, что ударил девочку-мусульманку по лицу куском бекона, сообщили британские СМИ.

По информации лондонской полиции, 36-летний мужчина подошел к женщине и ее дочери, которые были одеты в традиционную одежду мусульман, и начал оскорблять их, а затем шлепнул по лицу девочку куском бекона.

Как сообщили правоохранители, ребенок при этом не пострадал, но был шокирован произошедшим.

Суд признал жителя Лондона виновным в нарушении общественного порядка и приговорил его к 26 неделям тюрьмы. Кроме того, мужчина должен будет выплатить пострадавшей 115 фунтов стерлингов.