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Британец сел на полгода в тюрьму за удар мусульманки куском бекона

30.06.2017 14:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн – Sputnik. Житель Великобритании получил полгода тюрьмы за то, что ударил девочку-мусульманку по лицу куском бекона, сообщили британские СМИ.

По информации лондонской полиции, 36-летний мужчина подошел к женщине и ее дочери, которые были одеты в традиционную одежду мусульман, и начал оскорблять их, а затем шлепнул по лицу девочку куском бекона.

Как сообщили правоохранители, ребенок при этом не пострадал, но был шокирован произошедшим. 

Суд признал жителя Лондона виновным в нарушении общественного порядка и приговорил его к 26 неделям тюрьмы. Кроме того, мужчина должен будет выплатить пострадавшей 115 фунтов стерлингов.

 
Теги: Минск
 
 
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Житель Лондона должен будет также выплатить пострадавшей 115 фунтов стерлингов.

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