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Работники парка Челюскинцев о ЧП: сказали, что проверка на два часа
30.06.2017 14:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июн — Sputnik. Проверка по факту обнаружения бесхозного предмета в столичном парке имени Челюскинцев должна продлиться два часа, рассказали Sputnik работники парка со ссылкой на свое руководство.
"Позвонил мой начальник (ориентировочно в 12:30 — Sputnik) и сказал, что ему позвонили из администрации парка и сообщили, что он заминирован, и что я на два часа отстранен от работы", — рассказал агентству фотограф Алексей.
Сотрудники правоохранительных органов, работающие на месте, ситуацию не комментируют.
В среднем около входа парка находятся в ожидании с десяток работников парка. Это продавцы, сотрудники администрации парка. Все ведут себя спокойно, панику и недовольство не проявляют.
Из парка продолжают выводить посетителей. А некоторые продавцы не были эвакуированы и остались на своих рабочих местах, сообщили очевидцы.
Работница кафе парка Елизавета рассказала Sputnik, что при эвакуации к ней с коллегами подошли сотрудники милиции и попросили покинуть парк. В кафе осталась только их руководитель.
Среди очевидцев по факту произошедшего уже появляются слухи. По словам продавцов, им позвонили коллеги из парка Горького и сообщили, что якобы в парке Челюскинцев уже найдена какая-то коробка.
Ботанический сад также закрыт на вход.
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Некоторые продавцы не были эвакуированы из парка и остались на своих рабочих местах.
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