Торговцы украинским спайсом выявлены в Беларуси: задержаны 12 человек

МИНСК, 30 июн – Sputnik. Сотрудники наркоконтроля пресекли деятельность в Беларуси крупной сети торговли украинскими псхихотропами – задержаны 12 человек, распространявших спайсы в четырех областях республики, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Миноблисполкома.



© Фото: МВД Беларуси МВД: аресты сбытчиков психотропов прошли по всей Беларуси

По информации правоохранителей, молодые люди "работали" в Беларуси более года, сначала торговля психотропами шла в Гродно, а затем "бизнес" начал расширяться – появились дилеры в Минской, Могилевской, Витебской и Гродненской областях.

"Житель Гродно заказывал необходимые объемы наркотиков у подельника из столицы Украины. Для транспортировки товара через границу использовалось маршрутное такси", – сказали в УВД.

По данным управления, водителя маршрутки просили привезти из Киева в Беларуси вещи – системные блоки компьютеров, клавиатуры, музыкальные колонки, в которых были сделаны тайники с наркотиками. За перевозку маршрутчику хорошо платили, чтобы он не интересовался, что перевозит.

Затем привезенные наркотики распространялись через реализаторов – с ними оптовик общался только в интернете, а спайсы передавались через закладки.

Первым сотрудники милиции задержали в Минском районе 20-летнего хозяина интернет-магазина, затем – в Киеве 18-летнего поставщика. Впоследствии были проведены задержания еще десяти человек – областных распространителей.

В общей сложности у них изъяли более двух килограммов психотропа, амфетамин и свыше 700 "дизайнерских" марок.

В отношении всех 12 человек были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).