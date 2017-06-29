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ВС оставил в силе смертный приговор наровлянскому убийце Михалене
30.06.2017 16:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июн — Sputnik. Апелляционная инстанция Верховного суда Беларуси оставила в силе смертный приговор, вынесенный жителю Наровли Алексею Михалене, сообщили Sputnik в пятницу в ВС.
© Sputnik/ Мария Амелина
Гомельский областной суд от 17 марта текущего года признал Михаленю виновным в убийстве двух человек, совершенном с особой жестокостью, и
"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор в отношении Михалени оставлен без изменения, а апелляционная жалоба защитника обвиняемого — без удовлетворения", — сказали в суде.
Там также сообщили, что приговор вступил в законную силу, и исключительная мера наказания — расстрел — будет приведена в исполнение.
Тела убитых мужчины и женщины пенсионного возраста, брата и сестры,
Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Приговор убийце наровлянских пенсионеров стал первым "расстрельным" в 2017 году. В 2016 году были исполнены четыре смертных приговора.
Европа активно призывает Беларусь отказаться от смертной казни. Накануне заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Королевства Бельгия Дидье Рейндерс, говоря в Минске о перспективах двусторонних отношений, заметил, что в ЕС от Минска ждут более активного диалога с гражданским обществом и введения моратория на смертную казнь.
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Приговор вступил в законную силу, и исключительная мера наказания - расстрел - будет приведена в исполнение.
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