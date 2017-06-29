ВС оставил в силе смертный приговор наровлянскому убийце Михалене

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Апелляционная инстанция Верховного суда Беларуси оставила в силе смертный приговор, вынесенный жителю Наровли Алексею Михалене, сообщили Sputnik в пятницу в ВС.



© Sputnik/ Мария Амелина В Беларуси вынесен очередной смертный приговор: первый в 2017 году

Гомельский областной суд от 17 марта текущего года признал Михаленю виновным в убийстве двух человек, совершенном с особой жестокостью, и назначил ему в качестве наказания расстрел .

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор в отношении Михалени оставлен без изменения, а апелляционная жалоба защитника обвиняемого — без удовлетворения", — сказали в суде.

Там также сообщили, что приговор вступил в законную силу, и исключительная мера наказания — расстрел — будет приведена в исполнение.

Тела убитых мужчины и женщины пенсионного возраста, брата и сестры, были обнаружены в их доме в Наровле в марте 2016 года . Тогда же по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый 33-летний местный житель Алексей Михаленя, который уже привлекался к уголовной ответственности за убийство человека.

Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Приговор убийце наровлянских пенсионеров стал первым "расстрельным" в 2017 году. В 2016 году были исполнены четыре смертных приговора.

Европа активно призывает Беларусь отказаться от смертной казни. Накануне заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Королевства Бельгия Дидье Рейндерс, говоря в Минске о перспективах двусторонних отношений, заметил, что в ЕС от Минска ждут более активного диалога с гражданским обществом и введения моратория на смертную казнь.