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ВС оставил в силе смертный приговор наровлянскому убийце Михалене

30.06.2017 16:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн — Sputnik. Апелляционная инстанция Верховного суда Беларуси оставила в силе смертный приговор, вынесенный жителю Наровли Алексею Михалене, сообщили Sputnik в пятницу в ВС.

ВС оставил в силе смертный приговор наровлянскому убийце Михалене
© Sputnik/ Мария Амелина
В Беларуси вынесен очередной смертный приговор: первый в 2017 году

Гомельский областной суд от 17 марта текущего года признал Михаленю виновным в убийстве двух человек, совершенном с особой жестокостью, и назначил ему в качестве наказания расстрел.

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор в отношении Михалени оставлен без изменения, а апелляционная жалоба защитника обвиняемого — без удовлетворения", — сказали в суде.

Там также сообщили, что приговор вступил в законную силу, и исключительная мера наказания — расстрел — будет приведена в исполнение.

Тела убитых мужчины и женщины пенсионного возраста, брата и сестры, были обнаружены в их доме в Наровле в марте 2016 года. Тогда же по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый 33-летний местный житель Алексей Михаленя, который уже привлекался к уголовной ответственности за убийство человека.

Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Приговор убийце наровлянских пенсионеров стал первым "расстрельным" в 2017 году. В 2016 году были исполнены четыре смертных приговора.

Европа активно призывает Беларусь отказаться от смертной казни. Накануне заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Королевства Бельгия Дидье Рейндерс, говоря в Минске о перспективах двусторонних отношений, заметил, что в ЕС от Минска ждут более активного диалога с гражданским обществом и введения моратория на смертную казнь.

 
Теги: Минск
 
 
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Приговор вступил в законную силу, и исключительная мера наказания - расстрел - будет приведена в исполнение.

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