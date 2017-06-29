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В Мозыре парень пытался пронести гашиш в исправучреждение открытого типа

30.06.2017 17:08 — ЧП | Tut.by  
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В Мозырский РОВД поступило сообщение из исправительного учреждения открытого типа № 21 о том, что при личном досмотре молодого человека, отбывающего наказание за хранение наркотиков, в его рюкзаке обнаружили пять фрагментов неизвестного вещества коричневого цвета, по внешним признакам схожих с наркотическим средством, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.


Один из фрагментов вещества направили на анализ в химическую лабораторию.

Проведенная экспертиза установила, что предоставленный фрагмент — гашиш. Возбуждено уголовное дело.

 
 
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Один из фрагментов вещества направили на анализ в химическую лабораторию.

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