Армейский грузовик сорвался в пропасть в Румынии: три человека погибли

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Грузовик с военнослужащими сорвался в пропасть в Румынии, один человек погиб, передает в пятницу агентство Agerpress .

Инцидент произошел недалеко от города Дамбовишоара. Грузовой автомобиль, в котором находились 13 военнослужащих, упал в 40-метровую пропасть.

Сначала сообщалось об одном погибшем, однако позже спасатели извлекли еще два тела, находившихся под обломками грузовика. Доступ к месту происшествия осложнялся особенностями гористой местности.

Остальные десять военнослужащих были госпитализированы.