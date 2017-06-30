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Армейский грузовик сорвался в пропасть в Румынии: три человека погибли

30.06.2017 22:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн — Sputnik. Грузовик с военнослужащими сорвался в пропасть в Румынии, один человек погиб, передает в пятницу агентство Agerpress.

Армейский грузовик сорвался в пропасть в Румынии: три человека погибли
© Фото: "ВКонтакте" / Пинск ッ Pinsk is love
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Инцидент произошел недалеко от города Дамбовишоара. Грузовой автомобиль, в котором находились 13 военнослужащих, упал в 40-метровую пропасть.

Сначала сообщалось об одном погибшем, однако позже спасатели извлекли еще два тела, находившихся под обломками грузовика. Доступ к месту происшествия осложнялся особенностями гористой местности.

Остальные десять военнослужащих были госпитализированы.

 
Теги: Минск
 
 
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Тела погибших были извлечены из-под обломков грузовика, десять военнослужащих помещены в госпиталь.

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