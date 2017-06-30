Удар молнией: 2 человека погибли и 22 пострадали в Москве

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Два человека, один в Москве и один в Московской области, погибли и 22 пострадали из-за непогоды на территории Центрального федерального округа России.

За жизнь еще одного москвича, в которого ударила молния, борются врачи.

Еще три человека пострадали от непогоды в соседней с Подмосковьем Тульской области. Один из них госпитализирован, двоим медицинская помощь оказана амбулаторно.

Ветхозаветный потоп

За несколько часов в Москве местами выпало до 70% месячной нормы осадков.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице "Вконтакте" сообщил, что городское хозяйство столицы работает в усиленном режиме без сбоев.

"Город пережил еще одну стихию, которую метеорологи назвали "ветхозаветным потопом". Зафиксированы небольшие задержки 12 маршрутов общественного транспорта. В целом городское хозяйство работает без перебоев. Около 30 локальных подтоплений ликвидированы", — отметил мэр.

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Энергетический коллапс

В результате стихии было нарушено энергоснабжение 327 населенных пунктов, в которых проживают свыше 42,5 тысячи человек. Сообщается, что повреждены кровли 47 многоэтажных, частных и административных зданий, а также более 100 автомобилей.

Аварийно-восстановительные работы на энергосистемах продолжаются в 11 районах Московской, Липецкой, Калужской, Владимирской и Тульской областей, где в 53 населенных пунктах без света остаются 4,3 тысячи человек.

Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей в Московском регионе после ливня, сообщили в пресс-службе МОЭСК в субботу.

"Основные силы были сосредоточены в новой Москве и в тех районах Подмосковья, куда пришелся наибольший удар стихии: Рузском, Истринском, Наро-Фоминском, Домодедовском, Ступинском, Серпуховском, Каширском, Серебряно-Прудском, Воскресенском, Луховицком, Озерском", — говорится в сообщении.

Оперативно были восстановлены более 20 километров воздушных линий напряжением 6-10 киловатт, поврежденных ливнем и ветром, были заменены 15 опор, с проводов убраны и спилены 300 деревьев.

Сейчас энергетики компании работают по индивидуальным заявкам потребителей и оказывают помощь в организации и проведении ремонтных работ на абонентских участках электросетей СНТ и коттеджных поселков, которые самостоятельно эксплуатируют внутреннее сетевое хозяйство.

Коллапс в аэропортах

В аэропортах московского авиаузла были задержаны более 300 рейсов, отменены свыше 30.

В связи со сложными метеоусловиями пассажиры восьми пассажирских самолетов прилетели не "Шереметьево" и "Внуково", а на запасной аэродром "Домодедово".

Три пассажирских лайнера, летевшие в Шереметьево, попали под "молниеносную атаку" во время второго заряда стихии, обрушившейся на Москву: во время посадки на высоте примерно 3-4 тысячи метров экипажи двух самолетов Airbus, направлявшихся из Владивостока и Пхукета в Москву, а также самолета Boeing, выполнявшего рейс из Благовещенска, доложили о поражении разрядами молнии. Но все обошлось, самолеты приземлились благополучно, никто не пострадал. Специалисты проведут дополнительный осмотр лайнеров перед их вылетом.