Суд над инструктором по джампингу начался в Испании

МИНСК, 1 июл —Sputnik. Испанский инструктор по банджи-джампингу, которого обвиняют в гибели девочки-подростка из Голландии, предстал перед судом, сообщили СМИ.

Инцидент, во время которого погибла юная гражданка Голландии, произошел в 2015 году, следствие длилось почти два года. Инструктору по банджи-джампингу предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве. Следователи считают, что незнание английского язцка инструктором и несоблюдение мер безопасности во время прыжка с моста привело к трагедии.

Как сообщили СМИ, туристка из Голландии пыталась на "тарзанке" спрыгнуть с моста. Инструктор не успел закрепить трос, при этом он невнятно сказал на английском: "No jump" ("Не прыгать"). Девушка восприняла команду как "Now jump" ("Теперь прыгай").

Кроме того, следователи установили, что мост, на который инструктор привел девушку для экстремального прыжка, не был предназначен для такого вида спорта.

В Беларуси также расследуется уголовное дело о смертельном прыжке. Как ранее сообщал Sputnik, УСК по Минску возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении индивидуального предпринимателя, который занимался организацией прыжков с высоты .

Трагедия произошла в воскресенье, 18 июня, в поселке Сосны под Минском. В результате прыжка с площадки трубы котельной, которая расположена на высоте 70 метров, погиб молодой человек 1990 года рождения.