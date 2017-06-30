В США в ночном клубе стрелок открыл прицельный огонь по людям

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Правоохранительные органы города Литтл —Рок (США, штат Арканзас) выясняют обстоятельства и причины стрельбы в ночном клубе города, где злоумышленник ранил 17 человек, сообщили СМИ.

Инцидент произошел в клубе Power Lounge в субботу рано утром (по местному времени).

По данным СМИ, медики стабилизировали состояние одного тяжелораненого, жизни остальных пострадавших от действий стрелка вне опасности.

В Twitter-аккаунте местной полиции сообщили, что происшествие в ночном клубе "не связано с террористической атакой". Полицейские полагают, что стрельба возникла в результате ссоры во время концерта в клубе.

We do NOT believe this incident was an active shooter or terror related incident. It appears to have been a dispute at a concert. — Little Rock Police (@LRpolice) 1 июля 2017 г.

Данных о задержанных пока нет. Полиция выясняет обстоятельства и причины, которые привели к стрельбе, допрашивает свидетелей инцидента. Также сообщается о том, что выстрелы спровоцировали панику в клубе, несколько человек получили травмы, когда пытались выбраться из здания.