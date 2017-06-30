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В США в ночном клубе стрелок открыл прицельный огонь по людям
01.07.2017 16:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июл — Sputnik. Правоохранительные органы города Литтл —Рок (США, штат Арканзас) выясняют обстоятельства и причины стрельбы в ночном клубе города, где злоумышленник ранил 17 человек, сообщили СМИ.
Инцидент произошел в клубе Power Lounge в субботу рано утром (по местному времени).
По данным СМИ, медики стабилизировали состояние одного тяжелораненого, жизни остальных пострадавших от действий стрелка вне опасности.
В Twitter-аккаунте местной полиции сообщили, что происшествие в ночном клубе "не связано с террористической атакой". Полицейские полагают, что стрельба возникла в результате ссоры во время концерта в клубе.
Данных о задержанных пока нет. Полиция выясняет обстоятельства и причины, которые привели к стрельбе, допрашивает свидетелей инцидента. Также сообщается о том, что выстрелы спровоцировали панику в клубе, несколько человек получили травмы, когда пытались выбраться из здания.
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При стрельбе были ранены 17 человек. Полиция штата Арканзас пока не квалифицировала данное преступление.
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