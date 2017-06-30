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Подозреваемого в убийстве репортера Роккелли в Донбассе арестовали
01.07.2017 16:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июл — Sputnik. Подозреваемый в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли три года назад в Донбассе арестован в Италии, пишет издание
Роккелли вместе со своим российским переводчиком Андреем Мироновым погибли под Славянском в мае 2014 года. Установлено, что их намеренно обстреляли из минометов, вследствие чего, в частности, итальянский журналист получил осколочные ранения головы и тела. Власти Украины впоследствии неоднократно заявляли, что намерены довести расследование дела об их гибели до конца.
Предполагаемым преступником оказался молодой человек итальяно-украинского происхождения, который, отмечает издание, прибыл на Украину в 2013 году для участия в "столкновениях на Майдане". После этого он вступил в добровольческий батальон Нацгвардии Украины и отправился воевать в Донбасс.
Мужчина был арестован в пятницу в Болонье при координации карабинеров из Милана и Павии по результатам расследования прокуратуры.
Роккелли снимал документальный фильм о событиях в Донбассе.
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Гибель Роккелли стала первым подобным инцидентом среди журналистов с момента начала АТО на юго-востоке Украины.
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