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Стрельба в ночном клубе в Арканзасе: ранены 17 человек

01.07.2017 17:00 — ЧП | Tut.by  
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По меньшей мере 17 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Литл Рок (штат Арканзас), сообщает местная полиция.

Неизвестный открыл стрельбу во время концерта в ночном клубе Power Lounge 1 июля в 02.30 ночи по местному времени (10.30 по минскому).

Среди пострадавших — 16-летний подросток. По данным полиции, многие получили ранения, когда выбегали из клуба, услышав звуки выстрелов.

Один человек находился в критическом состоянии, однако позже медики сообщили, что его состояние улучшилось. Все остальные пострадавшие получили не угрожающие жизни ранения.

Информации о личности стрелявшего на данный момент нет. Полиция считает, что происшествие не является терактом.

30 июня стрельба произошла в нью-йоркском районе Бронкс в помещении больницы. Мужчина, ранее работавший врачом в этой больнице, открыл огонь из штурмовой винтовки М-16.

В результате один врач был убит, еще шесть человек получили ранения. Нападавший застрелился.

 
 
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Неизвестный открыл стрельбу во время концерта в городе Литл Рок.

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