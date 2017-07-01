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Полицейские в Мексике застрелили 19 человек

01.07.2017 23:30 — ЧП | Tut.by  
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В мексиканском штате Синалоа полиция и армия устроили перестрелку с вооруженными людьми, которые, как предполагается, были членами наркокартеля. В результате убиты 19 человек. Среди полицейских и военных жертв нет, ранения получили пятеро офицеров.

Местные СМИ отмечают, что эта перестрелка была одним из самых кровавых столкновений полиции и наркобизнеса за последние месяцы.

В ночь на 30 июня в Масатлане, одном из крупнейших городов штата, члены наркокартеля убили двух человек из конкурирующей группировки.

Недалеко от места убийства оказался крупный отряд полиции, который сразу же связался с армией. Злоумышленников преследовали несколько километров.

После перестрелки полицейские и военные изъяли у картеля около двух десятков единиц оружия и три автомобиля.

На северо-западе Мексики наблюдается рост преступности после ареста лидера картеля «Синалоа» Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка. В январе 2017 года он был экстрадирован в США.

Гусман обвиняется в контрабанде наркотиков, убийствах и других преступлениях.

На первом заседании в суде Нью-Йорка он не признал вину ни по одному из 17 пунктов обвинения.

 
 
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В мексиканском штате Синалоа полиция и армия устроили перестрелку с вооруженными людьми, которые, как предполагается, были членами наркокартеля.

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