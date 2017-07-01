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Смертельное ДТП с участием Винус Уильямс: сердце теннисистки разбито

01.07.2017 23:02 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июл — Sputnik. Американская теннисистка Винус Уильямс, по вине которой произошло смертельное ДТП, рассказала, что чувствует после случившегося.

Авария с участием 37-летней теннисистки произошла 9 июня в Палм-Бич-Гарденс (Флорида). На одном из перекрестков спортсменка, управлявшая внедорожником,  выехала на перекресток на красный сигнал светофора. В ее авто врезалась легковая машина, в которой находилась пожилая семейная пара. В результате ДТП 78-летний пассажир легковушки получил серьезные травмы и скончался в больнице через две недели. Его супруга также была госпитализирована с множественными ушибами и переломами. 

"Я опустошена и мое сердце разбито из-за этой аварии. Мои сердечные соболезнования семье и друзьям Джерома Барсона, я продолжаю молиться и думать о них", — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что семья погибшего мужчины подала на теннисистку в суд. В отчете полиции виновницей аварии была названа Уильямс, не уступившая дорогу.

Несмотря на случившееся, спортсменка выступит на Уимблдоне, который стартует 3 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно отчету полиции, виновницей аварии является нарушившая правила дорожного движения Уильямс.

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