Смертельное ДТП с участием Винус Уильямс: сердце теннисистки разбито

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Американская теннисистка Винус Уильямс, по вине которой произошло смертельное ДТП, рассказала, что чувствует после случившегося.

Авария с участием 37-летней теннисистки произошла 9 июня в Палм-Бич-Гарденс (Флорида). На одном из перекрестков спортсменка, управлявшая внедорожником, выехала на перекресток на красный сигнал светофора. В ее авто врезалась легковая машина, в которой находилась пожилая семейная пара. В результате ДТП 78-летний пассажир легковушки получил серьезные травмы и скончался в больнице через две недели. Его супруга также была госпитализирована с множественными ушибами и переломами.

"Я опустошена и мое сердце разбито из-за этой аварии. Мои сердечные соболезнования семье и друзьям Джерома Барсона, я продолжаю молиться и думать о них", — написала она на своей странице в Facebook .

Ранее стало известно, что семья погибшего мужчины подала на теннисистку в суд. В отчете полиции виновницей аварии была названа Уильямс, не уступившая дорогу.

Несмотря на случившееся, спортсменка выступит на Уимблдоне, который стартует 3 июля.