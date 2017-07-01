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Американские полицейские за полгода убили 500 человек

01.07.2017 22:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июл — Sputnik. Полицейские США с начала 2017 года застрелили почти 500 человек, сообщает газета Washington Post со ссылкой на собственное исследование.

"В течение первых шести месяцев этого года полицейские застрелили 492 человека, что почти совпадает с показателем за аналогичный период за два прошлых года", — говорится в статье издания.

Газета также отмечает, что "число невооруженных людей, застреленных полицией, несколько снизилось". Полицейские застрелили 27 невооруженных людей, по сравнению с 34 смертельными случаями за тот же период в прошлом году и 50 — в 2015 году.

По информации СМИ, "наметилась тенденция", согласно которой в конце это года данный показатель приблизится к тысяче погибших, как и за прошлые два года.

Издание начало вести подсчет всех перестрелок с летальным исходом после убийства афроамериканца Майкла Брауна в августе 2014 года. В результате страну захлестнула волна масштабных протестов и беспорядков.

Данный инцидент послужил причиной дискуссии в американском обществе по таким вопросам, как насилие со стороны полицейских в отношении расовых меньшинств и социальная несправедливость.

Washington Post пишет, что в 2016 и 2015 годах полиция чаще всего убивала белых мужчин, вооруженных стрелковым или иным видом оружия. В то же время, полицейские США убили "непропорционально большое число чернокожих мужчин".

 
Теги: Минск
 
 
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Данный показатель практически повторяет аналогичный показатель за два прошлых года.

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