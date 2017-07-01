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Audi столкнулся с фурой в Могилевском районе: погиб водитель легковушки
02.07.2017 08:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июл — Sputnik. Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали из легкового автомобиля "Ауди-80" труп водителя, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Дорожно-транспортное происшествие случилось днем в пятницу, 30 июня, на автодороге М8 Гомель — Витебск недалеко от деревни Макаренцы (Могилевский район). Столкнулись легковой автомобиль Audi-80 и грузовой DAF с прицепом.
В результате аварии погиб водитель "Ауди" 1986 года рождения. Водитель фуры не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
Обстоятельства, при которых произошло ДТП, устанавливают сотрудники ГАИ Могилевского РОВД.
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Смертельное ДТП произошло днем в пятницу, почему столкнулись грузовик и легковая машина, устанавливают сотрудники ГАИ.
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