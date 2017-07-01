Audi столкнулся с фурой в Могилевском районе: погиб водитель легковушки

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали из легкового автомобиля "Ауди-80" труп водителя, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем в пятницу, 30 июня, на автодороге М8 Гомель — Витебск недалеко от деревни Макаренцы (Могилевский район). Столкнулись легковой автомобиль Audi-80 и грузовой DAF с прицепом.

В результате аварии погиб водитель "Ауди" 1986 года рождения. Водитель фуры не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Обстоятельства, при которых произошло ДТП, устанавливают сотрудники ГАИ Могилевского РОВД.