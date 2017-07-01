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В Татарстане тринадцать человек погибли в результате аварии с "КамАЗом"

02.07.2017 09:16 — ЧП | Tut.by  
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Тринадцать человек погибли в результате столкновения автомобиля «КамАЗ» и автобуса недалеко от города Заинск (Татарстан). Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Минздрава региона.

«По состоянию на 6.30 28 пострадавших, из них 13 умерли, 15 пострадавших (12 в стационарах, три амбулаторных)», — уточнили в пресс-службе. Среди погибших есть двое детей.

Предварительно, в автобусе, включая водителя, находились 28 человек. ДТП произошло в воскресенье примерно в 00.40 мск. Автомобиль «КамАЗ» столкнулся с пассажирским автобусом. В результате столкновения автобус «Неоплан» опрокинулся на проезжую часть и загорелся. Автобус следовал по маршруту Самара — Ижевск..

Возгорание автобуса и грузового автомобиля ликвидировали в 01.17 мск. По данным МЧС, водитель грузовика не пострадал. Водитель автобуса находится в УВД и дает показания.

На месте ДТП для оказания медицинской помощи прибывшим родственникам работают четыре бригады скорой медицинской помощи и две бригады психолого-психиатрической помощи. Также две бригады психолого-психиатрической помощи осуществляют работу в Нижнекамске.

 

 
 
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