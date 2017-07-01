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23-летняя брестчанка подозревается в убийстве супруга

02.07.2017 09:24 — ЧП | Tut.by  
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Следователи выясняют обстоятельства убийства 28-летнего мужчины. В совершении преступления подозревается его жена. Об этом ZARYA.BY сообщили в Брестском межрайонном отделе следственного комитета.

23-летняя женщина подозревается в том, что около 2 часов ночи 29 июня 2017 года по месту жительства в квартире на бульваре Космонавтов нанесла удары ножом 28-летнему мужу. Это произошло в ходе внезапно возникшего конфликта.

Скорую помощь пострадавшему вызвала соседка, которой о случившемся рассказала супруга. Медики доставили мужчину в больницу и передали данную информацию в правоохранительные органы. Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался утром.

Для установления всех обстоятельств произошедшего проведен осмотр, по изъятым вещественным доказательствам назначается ряд экспертных исследований, допрашиваются соседи и родные семейной пары. Согласно результатам освидетельствования, у женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Брестчанка задержана и водворена изолятор временного содержания. В настоящее время с ней работают следователи. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

 
 
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Подозреваемая нанесла удары ножом 28-летнему мужу.

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