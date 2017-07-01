Автобус столкнулся с грузовиком в Татарстане: погибли 13 человек

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Страшная авария произошла в Татарстане, жертвами столкновения пассажирского автобуса и грузовика стали 13 человек, сообщили в министерстве здравоохранения Татарстана.

Автобус следовал по маршруту Самара — Ижевск. ДТП произошло в ночь на воскресенье в девяти километрах от Заинска, в результате аварии автобус загорелся и опрокинулся. Сначала поступила информация о десяти погибших, среди которых — двое детей. Однако позже стало известно, что число жертв выросло до 13 человек.

В Минздраве отметили, что всего пострадали 28 человек: 13 из них погибли, 12 находятся в стационарах, трое — на амбулаторном лечении.

После ДТП следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи рассматривают версию, что водитель автобуса 1961 года рождения был ослеплен фарами грузовика.