ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автобус столкнулся с грузовиком в Татарстане: погибли 13 человек

02.07.2017 09:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Страшная авария произошла в Татарстане, жертвами столкновения пассажирского автобуса и грузовика стали 13 человек, сообщили в министерстве здравоохранения Татарстана.

Автобус следовал по маршруту Самара — Ижевск. ДТП произошло в ночь на воскресенье в девяти километрах от Заинска, в результате аварии автобус загорелся и опрокинулся. Сначала поступила информация о десяти погибших, среди которых — двое детей. Однако позже стало известно, что число жертв выросло до 13 человек.

В Минздраве отметили, что всего пострадали 28 человек: 13 из них погибли, 12 находятся в стационарах, трое — на амбулаторном лечении.

После ДТП следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи рассматривают версию, что водитель автобуса 1961 года рождения был ослеплен фарами грузовика.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автобус совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ".

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
23-летняя брестчанка подозревается в убийстве супруга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика