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Автобус столкнулся с грузовиком в Татарстане: погибли 13 человек
02.07.2017 09:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июл — Sputnik. Страшная авария произошла в Татарстане, жертвами столкновения пассажирского автобуса и грузовика стали 13 человек, сообщили в министерстве здравоохранения Татарстана.
Автобус следовал по маршруту Самара — Ижевск. ДТП произошло в ночь на воскресенье в девяти километрах от Заинска, в результате аварии автобус загорелся и опрокинулся. Сначала поступила информация о десяти погибших, среди которых — двое детей. Однако позже стало известно, что число жертв выросло до 13 человек.
В Минздраве отметили, что всего пострадали 28 человек: 13 из них погибли, 12 находятся в стационарах, трое — на амбулаторном лечении.
После ДТП следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Следователи рассматривают версию, что водитель автобуса 1961 года рождения был ослеплен фарами грузовика.
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Автобус совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ".
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