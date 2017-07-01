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Взрывы прогремели на газопроводе в Китае

02.07.2017 11:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июл — Sputnik. Один человек пострадал в результате двух взрывов, произошедших на газопроводе в провинции Гуйчжоу на западе Китая, передают местные СМИ.

Первый взрыв прогремел утром в воскресенье в уезде Цинлун. За ним последовал еще один. В настоящий момент известно об одном пострадавшем. Власти эвакуируют проживающих поблизости местных жителей.

Причина взрыва пока не сообщается. На месте ЧП работают сотрудники пожарной службы. На записях с видеокамер, установленных неподалеку, видно огромное яркое пламя, которое поднимается на несколько метров вверх.

 
Теги: Минск
 
 
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На месте происшествия работают пожарные, огромное яркое пламя поднимается вверх на несколько метров.

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