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Футболисты могилевского "Днепра" помогли пострадавшим в ДТП
02.07.2017 13:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июл — Sputnik. Игроки футбольного клуба "Днепр" (Могилев) направлялись на матч в Слуцк, когда стали очевидцами серьезной аварии, сообщила в воскресенье
На 47-м километре трассы Могилев — Бобруйск буквально в 100-500 метрах перед автобусом спортсменов автомобиль Opel Zafira вылетел с проезжей части в кювет и столкнулся с деревом. В автомобиле находились три человека, которые следовали из Санкт-Петербурга в Бобруйск.
Команда помогает пострадавшим выбраться из автомобиля
Футболисты вместе с тренерским штабом помогли пострадавшим выбраться из машины. Врач "Днепра" оказал им первую медицинскую помощь. Водитель клуба потушил возгорание, которое возникло под капотом "Опеля".
Врач футбольного клуба оказал пострадавшим в аварии первую медицинскую помощь
Все вместе дождались машину скорой помощи, футболисты помогли доставить к карете медиков пострадавших людей. Только после того, как скорая уехала, футболисты отправились дальше в дорогу.
"Нам от лица футбольного клуба "Днепр" остается пожелать здоровья и скорейшего выздоровления пострадавшим в этом ДТП!" — говорится в сообщении пресс-службы.
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Только после того, как скорая увезла пострадавших, автобус с футбольным клубом отправился дальше в дорогу.
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