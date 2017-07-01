Украинскую журналистку Оксану Коваленко не пустили в Беларусь

МИНСК, 2 июл – Sputnik. Журналистка издания "Украинская правда" Оксана Коваленко не смогла попасть в Беларусь – ее на границе сняли с поезда и отправили обратно белорусские пограничники, сообщила женщина на своей странице в социальной сети Facebook.



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Инцидент произошел утром в воскресенье в пункте пропуска "Терюха" в Гомельской области.

"Ехала я в Минск по своим делам. Но меня сняли меня с поезда на границе и отправили в Украину назад", – написала Коваленко.

Она также отметила, что белорусские пограничники никак не объяснили ее возврат, только уточнили цель поездки в Беларусь, сфотографировали и проставили штамп в паспорте о запрете въезда в республику.

По словам журналистки, она в Минске в том числе собиралась посетить могилу убитого в Киеве в прошлом году журналиста Павла Шеремета , который похоронен на Северном кладбище в Минском районе.

Госпогранкомитет Беларуси пока никак не прокомментировал произошедшее на границе.