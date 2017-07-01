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Смертельное катание на капоте: под Каменцом погиб 18-летний парень

02.07.2017 16:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июл – Sputnik. Молодой житель Бреста погиб в результате ДТП в Каменецком районе во время катания на капоте автомобиля, сообщили Sputnik в воскресенье в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Смертельное катание на капоте: под Каменцом погиб 18-летний парень
© Фото: Пресс-служба ФК "Днепр"
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Авария произошла ночью 2 июля – около 01:30 в деревне Новоселки.

"Девятнадцатилетний местный житель, управляя автомобилем Mazda, перевозил на капоте своего приятеля – 18-летнего брестчанина. Двигаясь по улице Ленина, он совершил наезд на упавшего с капота на проезжую часть дороги молодого человека", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что брестчанин от полученных травм скончался на месте происшествия.

По информации ГАИ, молодой человек, который был за рулем машины, не имел водительского удостоверения.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.

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