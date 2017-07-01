Мигрант из Туниса убил пенсионеров в Австрии из-за политических взглядов

МИНСК, 2 июл – Sputnik. Мигрант из Туниса убил двух пенсионеров в австрийском городе Линц из-за ненависти к правым политикам, которых поддерживали погибшие пожилые люди, сообщило австрийское издание Heute .

Выходец из Туниса пришел в полицию сам и рассказал о совершенном преступлении. Он сообщил, что задушил 85-летнюю женщину, затем убил ее 87-летнего мужа, а после поджег тела.

Мотивом двойного убийства 54-летний мужчина назвал свою ненависть к правым политикам страны, а пенсионеры как раз были сторонниками Австрийской партии свободы.

Убийца проживал в Австрии с 1989 года и хорошо знал пожилую пару, так как дважды в неделю доставлял пенсионерам продукты из магазина своей супруги.