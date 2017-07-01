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Мигрант из Туниса убил пенсионеров в Австрии из-за политических взглядов
02.07.2017 16:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июл – Sputnik. Мигрант из Туниса убил двух пенсионеров в австрийском городе Линц из-за ненависти к правым политикам, которых поддерживали погибшие пожилые люди, сообщило австрийское издание
Выходец из Туниса пришел в полицию сам и рассказал о совершенном преступлении. Он сообщил, что задушил 85-летнюю женщину, затем убил ее 87-летнего мужа, а после поджег тела.
Мотивом двойного убийства 54-летний мужчина назвал свою ненависть к правым политикам страны, а пенсионеры как раз были сторонниками Австрийской партии свободы.
Убийца проживал в Австрии с 1989 года и хорошо знал пожилую пару, так как дважды в неделю доставлял пенсионерам продукты из магазина своей супруги.
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Приезжий убийца много лет чувствовал несправедливое к себе отношение австрийского общества и обвинял во всех бедах политиков-популистов.
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