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Туристический автобус сгорел в результате ДТП на юге Германии

03.07.2017 11:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 июл — Sputnik. Немецкая полиция не исключает, что в результате аварии на юге Германии погибли 17 человек, более 30 — пострадали, передают СМИ со ссылкой на баварскую полицию.

Туристический автобус сгорел в результате ДТП в Баварии. По неизвестным пока причинам автобус столкнулся с грузовиком, после чего загорелся. По предварительным данным, в нем находились 46 пассажиров и двое водителей. После произошедшего шоссе перекрыли, на месте аварии работают спасатели и полиция.

Устанавливается местонахождение 17 пассажиров. В полиции предполагают, что все они могли погибнуть в горящем автобусе. Также стало известно, что пассажирами были исключительно немцы.

Ранее сообщалось, что в ДТП пострадал 31 человек, есть тяжелораненые.

 
Теги: Минск
 
 
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Автобус вез туристов, когда произошла страшная авария, в горящем транспортном средстве могли погибнуть 17 человек.

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