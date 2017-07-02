Туристический автобус сгорел в результате ДТП на юге Германии

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Немецкая полиция не исключает, что в результате аварии на юге Германии погибли 17 человек, более 30 — пострадали, передают СМИ со ссылкой на баварскую полицию.

Туристический автобус сгорел в результате ДТП в Баварии. По неизвестным пока причинам автобус столкнулся с грузовиком, после чего загорелся. По предварительным данным, в нем находились 46 пассажиров и двое водителей. После произошедшего шоссе перекрыли, на месте аварии работают спасатели и полиция.

17 feared dead after tour bus goes up in flames after crash in Germany https://t.co/TQC3IPP45U pic.twitter.com/kIJbsmsPT8 — Daniel Doherty (@bigdan1964) July 3, 2017 ​

Устанавливается местонахождение 17 пассажиров. В полиции предполагают, что все они могли погибнуть в горящем автобусе. Также стало известно, что пассажирами были исключительно немцы.

Ранее сообщалось, что в ДТП пострадал 31 человек, есть тяжелораненые.