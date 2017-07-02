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Таблетки "Димедрол" по подложному рецепту могут стоить брестчанке трех лет свободы

03.07.2017 11:28 — ЧП | Tut.by  
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Уголовное дело возбуждено в отношении неработающей брестчанки, которая хотела купить «Димедрол» по подложным рецептам. Максимальная санкция статьи, по которой трактуют действия злоумышленницы, — до трех лет лишения свободы, пишет «СБ».

38-летняя дама для «покупки» выбрала аптеку государственной сети «Фармация» в здании железнодорожного вокзала станции «Брест-Центральный». Клиентка предоставила провизору заведомо подложные бланки рецептов на препарат «Димедрол». Оказалось, что женщина приходила с поддельными рецептами сюда неоднократно:

— Установлено, что ранее судимая за кражу брестчанка обращалась в указанную аптеку 22 и 24 февраля, — сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Уголовное производство начато по материалам отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Московского РОВД Бреста. Максимальная санкция статьи за подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов (повторно) предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

 
Теги: Брест
 
 
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Уголовное дело возбуждено в отношении неработающей брестчанки, которая хотела купить "Димедрол" по подложным рецептам.

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