|
Таблетки "Димедрол" по подложному рецепту могут стоить брестчанке трех лет свободы
Уголовное дело возбуждено в отношении неработающей брестчанки, которая хотела купить «Димедрол» по подложным рецептам. Максимальная санкция статьи, по которой трактуют действия злоумышленницы, — до трех лет лишения свободы,
38-летняя дама для «покупки» выбрала аптеку государственной сети «Фармация» в здании железнодорожного вокзала станции «Брест-Центральный». Клиентка предоставила провизору заведомо подложные бланки рецептов на препарат «Димедрол». Оказалось, что женщина приходила с поддельными рецептами сюда неоднократно:
— Установлено, что ранее судимая за кражу брестчанка обращалась в указанную аптеку 22 и 24 февраля, — сообщил официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Уголовное производство начато по материалам отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Московского РОВД Бреста. Максимальная санкция статьи за подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов (повторно) предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное дело возбуждено в отношении неработающей брестчанки, которая хотела купить "Димедрол" по подложным рецептам.
|
Архив (ЧП)
Комментарии