Лодка с детьми затонула в Челябинской области: погибли 7 человек

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Трагедия произошла вечером 2 июля на водоеме в Челябинской области, в результате ЧП погибли семь человек, сообщило в понедельник следственное управление СКР по региону.

Мужчина вместе со своими детьми и детьми родственников (всего пять человек) плыли по озеру на алюминиевой лодке, которая внезапно перевернулась. Двое мужчин, находившихся на берегу, бросились в воду на помощь тонувшим, но, к сожалению, сами погибли.

Из озера Максимка Чесменского района извлечены тела двух мужчин, 10-летней девочки и двухлетнего мальчика. Возбуждено уголовное дело за "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В ходе поисковых работ были найдены тела восьмилетнего мальчика и 15-летнего подростка. Согласно последним данным, спастись после опрокидывания лодки смогли четверо детей.

На месте происшествия работают следователи, сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

По предварительным данным, водоем Максимка, на котором случилась трагедия, не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках. Несмотря на это, несколько человек решили использовать расположенную на берегу лодку без спасательных жилетов.