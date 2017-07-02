Пожарные эвакуировали 25 человек из общежития в Барановичах

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Устанавливается причина пожара в общежитии в городе Барановичи, в результате которого из здания были эвакуированы жители, сообщили Sputnik во вторник в Брестском ОУМЧС.

Инцидент произошел накануне в первой половине дня в общежитии, расположенном на улице Пролетарской в райцентре. Прибывшие на место бригады МЧС установили, что возгорание произошло на пятом этаже в одной из комнат.

В результате спасатели эвакуировали 25 человек из помещений с первого по пятый этажи. Среди них пятеро детей.

Пожаром повреждено имущество, стены и потолок в комнате, в которой жила женщина 1973 года рождения.