|
Спасатели эвакуировали 25 человек из общежития в Барановичах из-за пожара
2 июля в Барановичах произошел пожар в общежитии. Спасателям пришлось эвакуировать из здания 25 человек,
2 июля в одной из комнат 5-этажного общежития по улице Пролетарской в Барановичах произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 11.49 утра. Работники МЧС эвакуировали из здания 25 человек, в том числе пятерых детей. Пострадавших нет.
В комнате, где произошло возгорание, огонь повредил имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 июля в Барановичах произошел пожар в общежитии. Спасателям пришлось эвакуировать из здания 25 человек, сообщает МЧС.
|
Архив (ЧП)
Комментарии