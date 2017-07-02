Спасатели эвакуировали 25 человек из общежития в Барановичах из-за пожара

2 июля в Барановичах произошел пожар в общежитии. Спасателям пришлось эвакуировать из здания 25 человек, сообщает МЧС.

2 июля в одной из комнат 5-этажного общежития по улице Пролетарской в Барановичах произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 11.49 утра. Работники МЧС эвакуировали из здания 25 человек, в том числе пятерых детей. Пострадавших нет.

В комнате, где произошло возгорание, огонь повредил имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.