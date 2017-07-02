ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спасатели эвакуировали 25 человек из общежития в Барановичах из-за пожара

03.07.2017 16:50 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

2 июля в Барановичах произошел пожар в общежитии. Спасателям пришлось эвакуировать из здания 25 человек, сообщает МЧС.

2 июля в одной из комнат 5-этажного общежития по улице Пролетарской в Барановичах произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 11.49 утра. Работники МЧС эвакуировали из здания 25 человек, в том числе пятерых детей. Пострадавших нет.

В комнате, где произошло возгорание, огонь повредил имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 июля в Барановичах произошел пожар в общежитии. Спасателям пришлось эвакуировать из здания 25 человек, сообщает МЧС.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пожарные эвакуировали 25 человек из общежития в Барановичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика