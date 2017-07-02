ДТП с автобусом в Баварии: погибли 18 человек, 30 выжили

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Полиция подтвердила гибель 18 человек при аварии с участием автобуса и грузового автомобиля, которое произошло в понедельник в Баварии.

ДТП случилось на трассе А9 в Верхней Франконии. Автобус столкнулся с грузовиком, после чего загорелся. В автобусе находились 48 человек, включая двоих водителей.

"18 человек погибли в горящем автобусе", — говорится в заявлении на официальном сайте полиции.

Правоохранители отметили, что 30 человекам удалось спастись из автобуса, их доставили в больницы на медицинских вертолетах. В ДТП погиб один водитель автобуса, мужчина, находившийся за рулем грузовика, не пострадал.

Власти Баварии инициировали расследование аварии, родственники уже прибывают в морги для опознания погибших.