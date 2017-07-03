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КНДР запустила очередную ракету, она упала на территории Японии

04.07.2017 08:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июл — Sputnik. Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты во вторник, она приземлилась в исключительной экономической зоне Японии, передает агентство Ренхап.

КНДР запустила очередную ракету, она упала на территории Японии
© REUTERS Carlos Barria
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Полет ракеты, запущенной с западного побережья КНДР, длился 40 минут, она преодолела расстояние в 930 километров и достигла высоты 2300 км. Информации об ущербе японским самолетам либо кораблям нет.

Япония в свою очередь уже заявила протест и назвала очередной пуск нарушением резолюций Совбеза ООН и провокацией.

Предполагается, что ракета была запущена по навесной траектории, как и та, запуск которой состоялся 14 мая. Тогда ракета впервые превысила 2000-километровую высоту и пролетела 787 км.

 
Теги: Минск
 
 
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Власти Японии уже выразили протест в связи с пуском ракеты, информации об ущербе пока нет.

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