КНДР запустила очередную ракету, она упала на территории Японии

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты во вторник, она приземлилась в исключительной экономической зоне Японии, передает агентство Ренхап .



© REUTERS Carlos Barria Трамп больше не будет терпеть ядерные испытания КНДР

Полет ракеты, запущенной с западного побережья КНДР, длился 40 минут, она преодолела расстояние в 930 километров и достигла высоты 2300 км. Информации об ущербе японским самолетам либо кораблям нет.

Япония в свою очередь уже заявила протест и назвала очередной пуск нарушением резолюций Совбеза ООН и провокацией.

Предполагается, что ракета была запущена по навесной траектории, как и та, запуск которой состоялся 14 мая. Тогда ракета впервые превысила 2000-километровую высоту и пролетела 787 км.