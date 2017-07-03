УВД: сбитые милиционером в Старых Дорогах мужчины могли быть пьяны

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Сбитые милиционером на BMW в Старых Дорогах местные жители, по предварительной информации, были пьяны, сообщил Sputnik официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу поздним вечером: сотрудник местного отделения милиции сбил на своей машине двух пешеходов — сейчас они госпитализированы.

"Сотрудник не скрывался, сразу сообщил о случившемся — чтобы пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь", — рассказал представитель областного УВД.

По его словам, сам водитель был трезв и имел водительское удостоверение. Вопреки прозвучавшей в СМИ информации, произошло ДТП не на пешеходном переходе.

"По предварительным данным, мужчины-пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения", — рассказал он и добавил, что у пострадавших взята кровь на анализы, результаты которых появятся в ближайшее время.

По факту аварии возбудили уголовное дело по части второй статьи 317 — "Нарушение ПДД при эксплуатации транспортных средств".