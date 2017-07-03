﻿ УВД: сбитые милиционером в Старых Дорогах мужчины могли быть пьяны. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

УВД: сбитые милиционером в Старых Дорогах мужчины могли быть пьяны

04.07.2017 09:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Сбитые милиционером на BMW в Старых Дорогах местные жители, по предварительной информации, были пьяны, сообщил Sputnik официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.

УВД: сбитые милиционером в Старых Дорогах мужчины могли быть пьяны
© Фото: "Слонимская газета"
Поезд протаранил Волгу в Слониме: водитель погиб, пассажиры в больнице

Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу поздним вечером: сотрудник местного отделения милиции сбил на своей машине двух пешеходов — сейчас они госпитализированы.

"Сотрудник не скрывался, сразу сообщил о случившемся — чтобы пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь", — рассказал представитель областного УВД.

По его словам, сам водитель был трезв и имел водительское удостоверение. Вопреки прозвучавшей в СМИ информации, произошло ДТП не на пешеходном переходе.

"По предварительным данным, мужчины-пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения", — рассказал он и добавил, что у пострадавших взята кровь на анализы, результаты которых появятся в ближайшее время.

По факту аварии возбудили уголовное дело по части второй статьи 317 — "Нарушение ПДД при эксплуатации транспортных средств".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации управления, ДТП с участием сотрудника правоохранительных органов произошло не на пешеходном переходе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
КНДР запустила очередную ракету, она упала на территории Японии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика