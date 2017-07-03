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В Барановичах копавшего для водопроводной трубы ров мужчину завалило грунтом

04.07.2017 09:57 — ЧП | Tut.by  
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3 июля Барановичские спасатели оказали помощь жителю города, которого засыпало землей, сообщает областное управление МЧС.


Фото: ОУМЧС

Инцидент произошел на улице Затишной. На участке возле жилого дома сын хозяйки проводил земляные работы по прокладке водопроводной трубы на глубине до двух метров. Во время работы произошло обрушение грунта и мужчину в траншее засыпало землей.

Спасатели при помощи шанцевого инструмента достали пострадавшего и передали медикам. Мужчину госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «синдром сдавливания».

 
 
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Мужчину госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом "синдром сдавливания".

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