В гомельской инфекционной больнице из-за возгорания мебели эвакуировали 26 человек

Звонок поступил спасателям 3 июля в 06.18 от дежурной медсестры — в отделении кишечной инфекции было сильное задымление, сообщили TUT.BY в пресс-службе областного управления МЧС.

С четвертого этажа больницы эвакуировали 26 человек: четырех медработников и 22 пациента.

Причиной вызова пожарных оказалась тлеющая мебель в процедурном кабинете — кушетка и деревянный шкаф. После ликвидации возгорания больница продолжила работу в обычном режиме.

По факту происшествия городской СК проводит проверку.