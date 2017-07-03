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В гомельской инфекционной больнице из-за возгорания мебели эвакуировали 26 человек
Звонок поступил спасателям 3 июля в 06.18 от дежурной медсестры — в отделении кишечной инфекции было сильное задымление, сообщили TUT.BY в пресс-службе областного управления МЧС.
С четвертого этажа больницы эвакуировали 26 человек: четырех медработников и 22 пациента.
Причиной вызова пожарных оказалась тлеющая мебель в процедурном кабинете — кушетка и деревянный шкаф. После ликвидации возгорания больница продолжила работу в обычном режиме.
По факту происшествия городской СК проводит проверку.
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По факту происшествия городской СК проводит проверку.
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Архив (ЧП)
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