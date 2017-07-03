МИНСК, 4 июл — Sputnik. В торговом центре "Зеркало", расположенном рядом с Комаровским рынком, в понедельник произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило столичным спасателям в 11.00, рассказали в пресс-службе МЧС.



© Sputnik / Виктор Толочко Пожарные эвакуировали 25 человек из общежития в Барановичах

Подразделения МЧС были на месте происшествия через 4 минуты. Горели вещи в одном из торговых павильонов на втором этаже.

"Из-за пожара в павильоне сработала спринклерная система пожаротушения, была запущена речевая система оповещения. Поскольку в понедельник торговый центр не работал, эвакуация не понадобилась", — рассказали в МЧС.

Пожар был локализован и ликвидирован в считанные минуты. После ликвидации возгорания спасатели еще откачали воду из павильона и коридора второго этажа.

Пострадавших нет, огонь лишь повредил имущество. Среди возможных причин пожара рассматривается короткое замыкание электропроводки в электророзетке в павильоне.