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В Минске горел торговый центр "Зеркало"
04.07.2017 11:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июл — Sputnik. В торговом центре "Зеркало", расположенном рядом с Комаровским рынком, в понедельник произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило столичным спасателям в 11.00, рассказали в пресс-службе МЧС.
© Sputnik / Виктор Толочко
Подразделения МЧС были на месте происшествия через 4 минуты. Горели вещи в одном из торговых павильонов на втором этаже.
"Из-за пожара в павильоне сработала спринклерная система пожаротушения, была запущена речевая система оповещения. Поскольку в понедельник торговый центр не работал, эвакуация не понадобилась", — рассказали в МЧС.
Пожар был локализован и ликвидирован в считанные минуты. После ликвидации возгорания спасатели еще откачали воду из павильона и коридора второго этажа.
Пострадавших нет, огонь лишь повредил имущество. Среди возможных причин пожара рассматривается короткое замыкание электропроводки в электророзетке в павильоне.
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Пожар начался в одном из торговых павильонов на втором этаже, горели вещи; поскольку инцидент произошел в понедельник, когда торговый центр не работает, эвакуация...
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