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В Минске горел торговый центр "Зеркало"

04.07.2017 11:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июл — Sputnik. В торговом центре "Зеркало", расположенном рядом с Комаровским рынком, в понедельник произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило столичным спасателям в 11.00, рассказали в пресс-службе МЧС.

В Минске горел торговый центр "Зеркало"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Подразделения МЧС были на месте происшествия через 4 минуты. Горели вещи в одном из торговых павильонов на втором этаже.

"Из-за пожара в павильоне сработала спринклерная система пожаротушения, была запущена речевая система оповещения. Поскольку в понедельник торговый центр не работал, эвакуация не понадобилась", — рассказали в МЧС.

Пожар был локализован и ликвидирован в считанные минуты. После ликвидации возгорания спасатели еще откачали воду из павильона и коридора второго этажа.

Пострадавших нет, огонь лишь повредил имущество. Среди возможных причин пожара рассматривается короткое замыкание электропроводки в электророзетке в павильоне.

 
Теги: Минск
 
 
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Пожар начался в одном из торговых павильонов на втором этаже, горели вещи; поскольку инцидент произошел в понедельник, когда торговый центр не работает, эвакуация...

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