В День независимости в торговом центре «Зеркало» на Комаровке случился пожар. Возгорание произошло на втором этаже здания, пишет столичное управление МЧС.



Фото с сайта mchs.gov.by

Сообщается, что в 11 утра 3 июля в МЧС поступило сообщение о пожаре в ТЦ «Зеркало» на улице Хоружей. Спасатели прибыли через четыре минуты и обнаружили, что на втором этаже горели вещи в павильоне на площади 1 квадратный метр. Пожар ликвидировали через четыре минуты после прибытия.



Фото с сайта mchs.gov.by

Поскольку в понедельник торговый центр не работал, эвакуация не понадобилась. В результате огнем повреждено имущество. Пострадавших нет.

Рассматриваемая версия причины пожара — короткое замыкание электропроводки в розетке в павильоне.