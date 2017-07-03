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В День независимости в ТЦ "Зеркало" случился пожар
В День независимости в торговом центре «Зеркало» на Комаровке случился пожар. Возгорание произошло на втором этаже здания,
Сообщается, что в 11 утра 3 июля в МЧС поступило сообщение о пожаре в ТЦ «Зеркало» на улице Хоружей. Спасатели прибыли через четыре минуты и обнаружили, что на втором этаже горели вещи в павильоне на площади 1 квадратный метр. Пожар ликвидировали через четыре минуты после прибытия.
Поскольку в понедельник торговый центр не работал, эвакуация не понадобилась. В результате огнем повреждено имущество. Пострадавших нет.
Рассматриваемая версия причины пожара — короткое замыкание электропроводки в розетке в павильоне.
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Возгорание произошло в одном из павильонов торгового центра.
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Архив (ЧП)
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