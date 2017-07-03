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Гомельского школьника подозревают в убийстве взрослого

04.07.2017 12:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июл — Sputnik. Гомельского школьника подозревают в убийстве 34-летнего мужчины, в отношении подростка Управление Следственного комитета Гомельской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в УСК.

Гомельского школьника подозревают в убийстве взрослого
© Flickr/ Kevin Bowman
Тело молодой женщины обнаружено на чердаке дома в Минском районе

"При проведении первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в ночь с субботы на воскресенье подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в общежитие на улице Владимирова в Гомеле, зашел в незапертую комнату и нанес незнакомому мужчине удары ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", — рассказал официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Проведен ряд следственных действий, в том числе, проверка показаний подозреваемого на месте происшествия. Следователи опрашивают свидетелей, собирают информацию о подростке.

В частности установлено, что школьник воспитывается в неполной семье, его мать лишена родительских прав, а отец привлекался к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию сына. Семья состоит на внутришкольном учете как находящаяся в социально-опасном положении. Кроме того, сам подросток состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Причины поступка школьника пока неясны. Следователи устанавливают и мотив, и обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Первоначальные выводы оперативников и следователей говорят о том, что, будучи в нетрезвом состоянии, подозреваемый подросток зашел в общежитие и ударил...

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