Гомельского школьника подозревают в убийстве взрослого

МИНСК, 4 июл — Sputnik. Гомельского школьника подозревают в убийстве 34-летнего мужчины, в отношении подростка Управление Следственного комитета Гомельской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в УСК.

"При проведении первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в ночь с субботы на воскресенье подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в общежитие на улице Владимирова в Гомеле, зашел в незапертую комнату и нанес незнакомому мужчине удары ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", — рассказал официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Проведен ряд следственных действий, в том числе, проверка показаний подозреваемого на месте происшествия. Следователи опрашивают свидетелей, собирают информацию о подростке.

В частности установлено, что школьник воспитывается в неполной семье, его мать лишена родительских прав, а отец привлекался к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию сына. Семья состоит на внутришкольном учете как находящаяся в социально-опасном положении. Кроме того, сам подросток состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Причины поступка школьника пока неясны. Следователи устанавливают и мотив, и обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос о предъявлении подростку обвинения и применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.