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Военнослужащий одной из воинских частей умер от пневмонии в больнице

04.07.2017 12:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июл — Sputnik. Военнослужащий одной из воинских частей Брестского гарнизона скончался в Центральной городской больнице Бреста, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства обороны.

СМИ уточняют, что речь идет о десантнике-срочнике, однако в Минобороны эту информацию не уточнили.

"Военнослужащий одной из воинских частей Брестского гарнизона скончался в Центральной городской больнице Бреста. Предварительный диагноз — внебольничная нижнедолевая пневмония". Окончательные выводы будут сделаны по итогам проверки, которую начали компетентные органы", — рассказал Sputnik начальник управления информации главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров.

По его словам, как только военнослужащему стало плохо, медики сначала в подразделении, а потом и в больнице провели весь комплекс необходимых мероприятий, однако спасти больного не удалось.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Медики сначала в воинском подразделении, затем в медучреждении провели весь комплекс необходимых мероприятий, однако спасти молодого человека не удалось.

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