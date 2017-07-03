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Военнослужащий одной из воинских частей умер от пневмонии в больнице
04.07.2017 12:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июл — Sputnik. Военнослужащий одной из воинских частей Брестского гарнизона скончался в Центральной городской больнице Бреста, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства обороны.
СМИ уточняют, что речь идет о десантнике-срочнике, однако в Минобороны эту информацию не уточнили.
"Военнослужащий одной из воинских частей Брестского гарнизона скончался в Центральной городской больнице Бреста. Предварительный диагноз — внебольничная нижнедолевая пневмония". Окончательные выводы будут сделаны по итогам проверки, которую начали компетентные органы", — рассказал Sputnik начальник управления информации главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров.
По его словам, как только военнослужащему стало плохо, медики сначала в подразделении, а потом и в больнице провели весь комплекс необходимых мероприятий, однако спасти больного не удалось.
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Медики сначала в воинском подразделении, затем в медучреждении провели весь комплекс необходимых мероприятий, однако спасти молодого человека не удалось.
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