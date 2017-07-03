|
Четырехлетняя девочка выпала из окна в Витебском районе
04.07.2017 13:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июл — Sputnik. Проводится проверка по факту выпадения из окна малолетней девочки в Витебском районе, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
Инцидент произошел утром 30 июня — маленькая девочка, оставшаяся вдвоем с братом, во время игры забралась на диван, а оттуда на подоконник. Опершись спиной на незакрытую створку окна, она выпала из него.
Девочку спасло то, что дом одноэтажный, упав из оконного проема, она получила телесные повреждения. Ребенка госпитализировали.
Следователи провели осмотр места происшествия, а также опросили родственников (девочка вместе с мамой и братом приехали в госте к бабушке из Витебска). Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 4 июл — Sputnik. Проводится проверка по факту выпадения из окна малолетней девочки в Витебском районе, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК...
|
Архив (ЧП)
Комментарии