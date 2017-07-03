В Витебске четырехлетняя девочка выпала из окна

Следственный комитет проводт проверку по факту падения из окна четырехлетней девочки в Витебском районе. Об этом сообщила официальный представитель ведомства по Витебской области Светлана Сахарова.

«Четырехлетняя девочка из Витебска приехала в гости к бабушке вместе с мамой и братом в Витебский район. 30 июня около10.00, оставшись вместе с братом в одной из комнат дома, во время игры девочка по дивану залезла на подоконник окна, расположенного на первом этаже дома. Она облокотилась спиной на незакрытую створку окна и не удержав равновесие, выпала из окна», — рассказали в СК.

С полученными телесными повреждениями она доставлена в больницу Витебска.

Следователи провели осмотр места проишествия, опросили родственников девочки, устанавливают обстоятельства произошедшего.

Несмотря на то, что девочка выпала из окна первого этажа, специалисты напоминают: ребенку не знакомо чувство страха. Постарайтесь держать окна закрытыми, а открывая окна для проветривания, постарайтесь, чтобы оно было открыто не более чем на 10 см. Также рекомендуется установить на окнах блокираторы и запорные механизмы.