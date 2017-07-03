ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске четырехлетняя девочка выпала из окна

04.07.2017 13:11 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Следственный комитет проводт проверку по факту падения из окна четырехлетней девочки в Витебском районе. Об этом сообщила официальный представитель ведомства по Витебской области Светлана Сахарова.

«Четырехлетняя девочка из Витебска приехала в гости к бабушке вместе с мамой и братом в Витебский район. 30 июня около10.00, оставшись вместе с братом в одной из комнат дома, во время игры девочка по дивану залезла на подоконник окна, расположенного на первом этаже дома. Она облокотилась спиной на незакрытую створку окна и не удержав равновесие, выпала из окна», — рассказали в СК.

С полученными телесными повреждениями она доставлена в больницу Витебска.

Следователи провели осмотр места проишествия, опросили родственников девочки, устанавливают обстоятельства произошедшего.

Несмотря на то, что девочка выпала из окна первого этажа, специалисты напоминают: ребенку не знакомо чувство страха. Постарайтесь держать окна закрытыми, а открывая окна для проветривания, постарайтесь, чтобы оно было открыто не более чем на 10 см. Также рекомендуется установить на окнах блокираторы и запорные механизмы.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она выпала из окна первого этажа, но тем не менее получила травмы, и была госпитализирована.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Четырехлетняя девочка выпала из окна в Витебском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика