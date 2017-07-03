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ГАИ: жена водителя протараненной поездом Волги скончалась в больнице
04.07.2017 13:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июл — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием легкового автомобиля и поезда в Слониме, сообщила во вторник Госавтоинспекция Гродненской области.
© Sputnik / Виктор Толочко
Авария
Водитель "Волги" погиб на месте ДТП от полученных травм — тепловоз протащил легковушку около 300 метров и только потом смог остановиться.
Супруга водителя и случайная пассажирка, которая попросила подвезти ее, были госпитализированы. В итоге жена водителя "Волги" скончалась в больнице, вторая женщина находится в тяжелом состоянии.
В ГАИ отметили, что ГАЗ выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Окончательные обстоятельства аварии установит следствие, назначен ряд экспертиз.
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По информации инспекторов, легковушка выехала на ж/д-переезд на запрещающий сигнал светофора.
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