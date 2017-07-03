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ГАИ: жена водителя протараненной поездом Волги скончалась в больнице

04.07.2017 13:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июл — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием легкового автомобиля и поезда в Слониме, сообщила во вторник Госавтоинспекция Гродненской области.

ГАИ: жена водителя протараненной поездом Волги скончалась в больнице
© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария произошла накануне днем на улице Пушкина — ГАЗ 3110 под управлением местного жителя 1954 года рождения выехал на железнодорожный переезд, где в него врезался тепловоз в сцепке с 66 товарными вагонами.

Водитель "Волги" погиб на месте ДТП от полученных травм — тепловоз протащил легковушку около 300 метров и только потом смог остановиться.

Супруга водителя и случайная пассажирка, которая попросила подвезти ее, были госпитализированы. В итоге жена водителя "Волги" скончалась в больнице, вторая женщина находится в тяжелом состоянии.

В ГАИ отметили, что ГАЗ выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Окончательные обстоятельства аварии установит следствие, назначен ряд экспертиз.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации инспекторов, легковушка выехала на ж/д-переезд на запрещающий сигнал светофора.

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