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УВД: сбитые милиционером мужчины были сильно пьяны
04.07.2017 14:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июл — Sputnik. Сбитые в городе Старые Дороги сотрудником милиции местные жители были в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщил Sputnik официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.
ДТП в Старых Дорогах (Минская область) произошло вечером в пятницу: на машине BMW сотрудник милиции сбил двух местных жителей — они были доставлены в больницу.
"В крови пострадавших обнаружились у одного 2,3 промилле алкоголя, у второго — 2,7 промилле", — рассказал Sputnik представитель УВД.
Пострадавшим в аварии мужчинам 34 и 39 лет, они живут в Старых Дорогах. Выявленное у них в крови количество алкоголя приблизительно соответствует выпитой каждым из них бутылке водки.
После аварии было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 317 — "Нарушение ПДД при эксплуатации транспортных средств". Сам сотрудник милиции, попавший в ДТП, под стражу не заключен.
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В крови одного из пострадавших было выявлено 2,3 промилле алкоголя, у другого - 2,7 промилле.
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