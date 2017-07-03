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Бык убил работницу фермы в Жлобинском районе
04.07.2017 15:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июл — Sputnik. Работница молочно-товарной ферме "Китин" сельскохозяйственного предприятия "Степы" Жлобинского района погибла на рабочем месте от удара быка, сообщили Sputnik в Государственном комитете судебных экспертиз по Гомельской области.
"1 июля в 13:30 на территории молочно-товарной фермы "Китин" сельскохозяйственного унитарного предприятия "Степы" на работе была смертельно травмирована работница", – сообщил официальный представитель УГКСЭ по Гомельской области Руслан Габрилев.
По его словам, оперативно-следственная группа, которая выехала на место происшествия, установила, что женщина от удара быка пролетела два метра и упала на бетонный пол.
Женщина получила множественные переломы, разрывы легкого и селезенки. Причиной смерти стала обильная кровопотеря.
Проверку по данному факту в настоящее время проводит Жлобинский районный отдел Следственного комитета, назначен ряд экспертиз.
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После удара женщина пролетела два метра и упала на бетонный пол, судебно-медицинские эксперты диагностировали у нее множественные переломы, разрыв легкого и...
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